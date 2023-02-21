(Смирнова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
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