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Пинаева - Разаева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1930

Дата смерти

20.01.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930

Отец: Разаев Николай

Мать: Разаева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
18.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинаев Михаил Иванович

д.Яковлево Калининского р-на Тверской обл.
Смерть
20.01.2015