Пинаева - Разаева Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1930
Дата смерти20.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930
Отец: Разаев Николай
Мать: Разаева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
18.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пинаев Михаил Иванович
д.Яковлево Калининского р-на Тверской обл.
Смерть
20.01.2015