Грибков Борис Степанович
Место рождениядеревня Городок Калужская область
Дата рождения05.06.1918
Дата смерти12.12.1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1918
Отец: Грибков Степан Ильич
Мать: Грибкова Агафья Осиповна
деревня Городок Калужская область
Рождение ребёнка
04.09.1946
Дочь: Вершинина Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Грибкова Зоя Тихоновна
Рождение ребёнка
11.06.1950
Дочь: Мазина Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Грибкова Зоя Тихоновна
Смерть
12.12.1981