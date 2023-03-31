Грибков Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков Борис Степанович

Место рождения

деревня Городок Калужская область

Дата рождения

05.06.1918

Дата смерти

12.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1918

Отец: Грибков Степан Ильич

Мать: Грибкова Агафья Осиповна

деревня Городок Калужская область
Рождение ребёнка
04.09.1946

Дочь: Вершинина Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Грибкова Зоя Тихоновна

Рождение ребёнка
11.06.1950

Дочь: Мазина Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Грибкова Зоя Тихоновна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
12.12.1981
Калуга, город Калуга, Калужская область