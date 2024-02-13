Беспалов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Леонид
Мать ребёнка: Беспалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Семён
Мать ребёнка: Беспалова Мария
Рождение ребёнка
12.07.1900
Сын: Беспалов Прокопий
Мать ребёнка: Беспалова Мария
Смерть
Неизвестно