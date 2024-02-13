Беспалов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Леонид

Мать ребёнка: Беспалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Семён

Мать ребёнка: Беспалова Мария

Рождение ребёнка
12.07.1900

Сын: Беспалов Прокопий

Мать ребёнка: Беспалова Мария

Смерть
Неизвестно

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