Ефросинья Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1873
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно