Ефросинья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1873

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Кирюхин Василий Сергеевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхин Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область