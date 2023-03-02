Агафонов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1941

Дата смерти

19.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1941

Отец: Агафонов Павел

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.1990
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