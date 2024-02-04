Павлов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Павлова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1954 по 1956

Сын: Павлов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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