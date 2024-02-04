Павлов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Павлова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
С 1954 по 1956
Сын: Павлов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична
Смерть
Неизвестно