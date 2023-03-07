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Жуланов Григорий Степанов

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Жуланов Стефан Селиверстов

Мать: Жуланова Параскева Гаврилова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Жуланова Настасья Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Жуланов Илья Григорьев

Мать ребёнка: Жуланова Настасья Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Жуланова Настасья Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жуланов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Жуланова Настасья Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуланова Настасья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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