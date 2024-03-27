Баширов Валит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширов Валит

Место рождения

д.Балтаси, Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

1754

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Башир Шахмаметов

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
На фото листы 23об-24 документа ГАРТ 3-2-34 ревизской сказки служилых татар 21.03.1834г д. Балтаси о семье Валита Баширова. Здесь Валит Баширов значится умершим в 1824 году, а 18 лет назад в прошлой р... Показать все
Рождение ребёнка
1793

Сын: Валитов Халид

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1824

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