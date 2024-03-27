Баширов Валит
Место рожденияд.Балтаси, Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.
Дата рождения1754
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Башир Шахмаметов
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
На фото листы 23об-24 документа ГАРТ 3-2-34 ревизской сказки служилых татар 21.03.1834г д. Балтаси о семье Валита Баширова. Здесь Валит Баширов значится умершим в 1824 году, а 18 лет назад в прошлой р... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Сын: Валитов Халид
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824