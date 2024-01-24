Корчагина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стоякина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно