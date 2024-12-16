Филиппов Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Лазаревич) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна

Рождение ребёнка
06.07.1958

Сын: Филиппов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна

Рождение ребёнка
21.12.1961

Сын: Филиппов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна

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