Филиппов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1958
Сын: Филиппов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна
Рождение ребёнка
21.12.1961
Сын: Филиппов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова (Каверзина) Ираида Арсентьевна