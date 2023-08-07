Сумкина Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкина Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Сумкин Степан Павлович

Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сумкин Степан Павлович

Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сумкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Павловна

Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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