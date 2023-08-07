Сумкина Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Павловна
Отец ребёнка: Сумкин Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно