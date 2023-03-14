Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1893
Дата смерти05.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893
Рождение ребёнка
05.05.1913
Сын: Пумалайнен Иван Абрамович
Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1915
Дочь: Айно-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1917
Дочь: Ямалайнен Эльза Абрамовна
Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Пумалайнен Тойво Абрамович
Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1978