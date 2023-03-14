Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1893

Дата смерти

05.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893

Отец: Хуопалайнен Александр Петрович

Мать: Хуопалайнен Катарина Андреевна

Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Пумалайнен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1915

Дочь: Айно-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1917

Дочь: Ямалайнен Эльза Абрамовна

Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Пумалайнен Тойво Абрамович

Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пумалайнен Абрам Иванович

Смерть
05.02.1978
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