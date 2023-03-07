Меценатов Клавдий Петрович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Меценатов Петр Васильевич
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
С 1863
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
дьякон, впоследствии — священник и позже протоиерей Скорбященской (домовой) церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем и секретарем педагогического совета Екатерининской женской гимназии
Смерть
Неизвестно