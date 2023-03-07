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Меценатов Клавдий Петрович

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Место рождения

Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Меценатов Петр Васильевич

Мать: не указана

Старое Давыдовское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1863
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
дьякон, впоследствии — священник и позже протоиерей Скорбященской (домовой) церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем и секретарем педагогического совета Екатерининской женской гимназии
Смерть
Неизвестно
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