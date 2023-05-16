Хувартаа (Кыргыс) Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хувартаа (Кыргыс) Алена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Кыргыс Александр Кара-оолович

Мать: Кыргыс Надежда Тюлюшовна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Кыргыс Арман Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Мижит-Доржу Ангыр Борбак-ооловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1999

Сын: Мижит-Доржу Арат Борбак-оолович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2007

Сын: Хувартаа Айдыс Шолбанович

Отец ребёнка: Хувартаа Шолбан Валерьевич

Рождение ребёнка
2009

Сын: Хувартаа Айрат Шолбанович

Отец ребёнка: Хувартаа Шолбан Валерьевич

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Хувартаа Виктория Шолбановна

Отец ребёнка: Хувартаа Шолбан Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хувартаа Шолбан Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан