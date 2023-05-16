Хувартаа (Кыргыс) Алена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Рождение ребёнка
1991
Сын: Кыргыс Арман Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Мижит-Доржу Ангыр Борбак-ооловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1999
Сын: Мижит-Доржу Арат Борбак-оолович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2007
Сын: Хувартаа Айдыс Шолбанович
Отец ребёнка: Хувартаа Шолбан Валерьевич
Рождение ребёнка
2009
Сын: Хувартаа Айрат Шолбанович
Отец ребёнка: Хувартаа Шолбан Валерьевич
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Хувартаа Виктория Шолбановна
Отец ребёнка: Хувартаа Шолбан Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан