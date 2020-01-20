Казак Анатолий Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазак Анатолий Арсентьевич

Казак Анатолий Арсентьевич

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

05.02.1948

Дата смерти

20.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1948

Отец: Арсентий

Мать: Зинаида Ульяновна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
25.03.1968

Жена: Казак Валентина Дмитриевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казак Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казак Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казак Валентина Дмитриевна

Смерть
20.01.2020
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область