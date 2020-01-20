Казак Анатолий Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1948
Дата смерти20.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1948
Отец: Арсентий
Мать: Зинаида Ульяновна
Бракосочетание
25.03.1968
Рождение ребёнка
14.04.1970
Рождение ребёнка
30.10.1971
Рождение ребёнка
01.01.1981
Смерть
20.01.2020