Маджугинский Александр Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 29.08.1879
Дата смерти06.05.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.08.1879
Отец: Маджугинский Степан Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1924
Сын: Трещалин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Трещалина Наталия Федоровна
Потешная,3 (Бауманский район)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Трещалин Александр Александрович
Мать ребёнка: Трещалина Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
28.02.1939
Сын: Маджугинский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Трещалина Наталия Федоровна
Бракосочетание
Около 1940
Жена: Лисанова Ольга Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-гинеколог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1943
Причина смерти: атеросклероз