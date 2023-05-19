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Маджугинский Александр Степанович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 29.08.1879

Дата смерти

06.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.08.1879

Отец: Маджугинский Степан Павлович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1924

Сын: Трещалин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Трещалина Наталия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Потешная,3 (Бауманский район)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Трещалин Александр Александрович

Мать ребёнка: Трещалина Наталия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1939

Сын: Маджугинский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Трещалина Наталия Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1940

Жена: Лисанова Ольга Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-гинеколог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.05.1943
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: атеросклероз