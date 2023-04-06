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Холопов Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Холопов Василий Егоров

Мать: Аграфена Афанасьева Агриппина Афанасьева

Бракосочетание
11.11.1849

Жена: Холопова Маргарита Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Алексей Васильев Холопов, православный, первым браком, 21 год Невеста - девица Маргарита Петрова того же села дочь после умершего крестьянина Петра Иванова Соколова, 1... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1851

Сын: Холопов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Холопова Маргарита Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.04.1853

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Холопова Маргарита Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1854

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Холопова Маргарита Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно