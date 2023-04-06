Холопов Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
11.11.1849
Жених - села Великого крестьянин Алексей Васильев Холопов, православный, первым браком, 21 год Невеста - девица Маргарита Петрова того же села дочь после умершего крестьянина Петра Иванова Соколова, 1... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1851
Мать ребёнка: Холопова Маргарита Петрова
Рождение ребёнка
21.04.1853
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Холопова Маргарита Петрова
Рождение ребёнка
15.07.1854
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Холопова Маргарита Петрова
Смерть
Неизвестно