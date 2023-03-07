Савинкина Агафья Засыпкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкина Агафья Засыпкина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович

Мать: Засыпкина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Савинкин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Савинкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Савинкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Савинкин Самсон Иванович

Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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