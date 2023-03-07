Савинкина Агафья Засыпкина
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Савинкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Савинкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно