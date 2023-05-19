Ермакова (Симанова) Агафья Ильинична
Место рождения
Дата рождения05.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1918
Муж: Ермаков Иван Ильич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ермаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Место жительства
Неизвестно
д.Липовка, Альшеевский р-н
Смерть
Неизвестно