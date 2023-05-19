Ермакова (Симанова) Агафья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Симанова) Агафья Ильинична

Место рождения

Челноковка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Челноковка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1918

Муж: Ермаков Иван Ильич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ермаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван Ильич

д.Липовка, Альшеевский р-н
Место жительства
Неизвестно
д.Липовка, Альшеевский р-н
Смерть
Неизвестно