Кадушкина Любовь Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1901
Сын: Кадушкин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1904
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Кадушкин Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
04.01.1908
Дочь: Домника Николаевна
Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1910
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Кадушкин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно