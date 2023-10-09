Кадушкина Любовь Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадушкина Любовь Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Кадушкин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1904

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Кадушкин Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
04.01.1908

Дочь: Домника Николаевна

Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
21.08.1910

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Кадушкин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Кадушкин Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадушкин Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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