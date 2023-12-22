Обассыхин Ярослав (Обосрун) Валерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбассыхин Ярослав (Обосрун) Валерович

Обассыхин Ярослав (Обосрун) Валерович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ии
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2023

Отец: Обассыхин Валера

Мать: Обассыхина Вера Обосруновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close