Баимова (Кужина) Гульгина Исламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.2008
Сын: Баимов Динислам Айнурович
Отец ребёнка: Баимов Айнур Зуфарович
Рождение ребёнка
24.09.2013
Дочь: Баимова Амина Айнуровна
Отец ребёнка: Баимов Айнур Зуфарович
Бракосочетание
Неизвестно