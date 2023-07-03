Баимова (Кужина) Гульгина Исламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баимова (Кужина) Гульгина Исламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.2008

Сын: Баимов Динислам Айнурович

Отец ребёнка: Баимов Айнур Зуфарович

Рождение ребёнка
24.09.2013

Дочь: Баимова Амина Айнуровна

Отец ребёнка: Баимов Айнур Зуфарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баимов Айнур Зуфарович

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