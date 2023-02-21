Алешина (Алешина) Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлешина (Алешина) Ульяна Степановна

Алешина (Алешина) Ульяна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1826

Муж: Алешин Василий Егорович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
21.12.1829

Сын: Алешин Маркелла Васильевич

Отец ребёнка: Алешин Василий Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close