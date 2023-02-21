Алешина (Алешина) Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1826
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
21.12.1829
Сын: Алешин Маркелла Васильевич
Отец ребёнка: Алешин Василий Егорович
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно