Савченко Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Прасковья Филипповна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Савченко Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Савченко Алексей

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Алексей

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Алексей

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Алексей

Смерть
Неизвестно
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