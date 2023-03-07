Савченко Прасковья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1936
Сын: Савченко Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Савченко Алексей
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно