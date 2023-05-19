Голышин Андрей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Голышин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Анисия Федорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Анисия Федорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фекла Андреева
Мать ребёнка: Анисия Федорова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Голышин Иван Андреев
Мать ребёнка: Анисия Федорова
Смерть
Неизвестно