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Голышин Андрей Афанасьев

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Место рождения

Смертино, Щадневская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Голышин Афанасий

Мать: не указана

Смертино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Анисия Федорова

Смертино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ефим Иванов

Мать ребёнка: Анисия Федорова

Смертино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фекла Андреева

Мать ребёнка: Анисия Федорова

Смертино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1763

Сын: Голышин Иван Андреев

Мать ребёнка: Анисия Федорова

Смертино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно