Просвирнов Александр Петрович 02.01.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Просвирнов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1966

Отец: Просвирнов Петр

Мать: Просвирнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Просвирнова (Балашова) Маргарита Валерьевна

Рождение ребёнка
19.04.1988

Сын: Просвирнов Павел Алексадрович

Мать ребёнка: Просвирнова (Балашова) Маргарита Валерьевна

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