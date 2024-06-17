Просвирнов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1966
Отец: Просвирнов Петр
Мать: Просвирнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Просвирнова (Балашова) Маргарита Валерьевна
Рождение ребёнка
19.04.1988
Сын: Просвирнов Павел Алексадрович
Мать ребёнка: Просвирнова (Балашова) Маргарита Валерьевна