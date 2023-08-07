Мавра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Карп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Агафон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козьма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
1781