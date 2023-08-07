Мавра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Карп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Агафон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Козьма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
1781
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