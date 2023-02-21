Воронина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронин Алексей

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Ивановская обл., Пятюковский р-н
Рождение ребёнка
23.02.1912

Сын: Воронин Александр

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Воронин Василий

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Мошкова Анна

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липатова Надежда

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиманаева Анастасия

Отец ребёнка: Воронин Алексей

Смерть
Неизвестно
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