Воронина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воронин Алексей
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Ивановская обл., Пятюковский р-н
Рождение ребёнка
23.02.1912
Сын: Воронин Александр
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Лариковка, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Воронин Василий
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
02.02.1925
Дочь: Мошкова Анна
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липатова Надежда
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиманаева Анастасия
Отец ребёнка: Воронин Алексей
Смерть
Неизвестно