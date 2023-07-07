Кудряшов Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1864
Сын: Кудряшов Осип
Отец ребёнка: Кудряшов Ефим
деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Симеон
Отец ребёнка: Кудряшов Ефим
Смерть
Неизвестно