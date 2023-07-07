Кудряшов Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1864

Сын: Кудряшов Осип

Отец ребёнка: Кудряшов Ефим

деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Осип (Иосиф)

Отец ребёнка: Кудряшов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Симеон

Отец ребёнка: Кудряшов Ефим

Смерть
Неизвестно
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