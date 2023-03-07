Ярунин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунин Кузьма

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Место рождения

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Малышкин Василий

Мать ребёнка: Ярунина ?

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
д. Семенково ??
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярунин Алексей

Мать ребёнка: Ярунина ?

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышкина Мария

Мать ребёнка: Ярунина ?

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярунина ?

Смерть
Неизвестно
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