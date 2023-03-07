Ярунин Кузьма
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Малышкин Василий
Мать ребёнка: Ярунина ?
д. Семенково ??
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ярунин Алексей
Мать ребёнка: Ярунина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышкина Мария
Мать ребёнка: Ярунина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярунина ?
Смерть
Неизвестно