Кожевникова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевникова Елена

Кожевникова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1913

Дочь: Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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