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Васюков Евдоким Антонович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Васильев Антон Игнатьевич

Мать: Васильева Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Васюкова Ульяна Даньшева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Васюкова Ульяна Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Васюков Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Васюкова Ульяна Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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