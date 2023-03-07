Васюков Евдоким Антонович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Васильев Антон Игнатьевич
Мать: Васильева Анна
Бракосочетание
10.11.1846
Жена: Васюкова Ульяна Даньшева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Васюкова Ульяна Даньшева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Васюков Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Васюкова Ульяна Даньшева
Смерть
Неизвестно