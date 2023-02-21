Шотина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шотина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Салмыксова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Шотин Андрей

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Титова Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Шотин Андрей

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шотин Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
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