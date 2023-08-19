Воеводин Герасим Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воеводин Моисей
Мать: не указана
Ранее - Леоновская волость Дорогобужского уезда Смоленской губернии
Военная награда
18.09.1915
Георгиевская медаль IV-й степени
Рождение ребёнка
1919
Сын: Воеводин Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Воеводина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1925
Сын: Воеводин Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Воеводина Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно