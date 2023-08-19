Воеводин Герасим Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Герасим Моисеевич

Место рождения

Басманово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воеводин Моисей

Мать: не указана

Басманово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Ранее - Леоновская волость Дорогобужского уезда Смоленской губернии
Военная награда
18.09.1915
Георгиевская медаль IV-й степени
Рождение ребёнка
1919

Сын: Воеводин Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Воеводина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Воеводин Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Воеводина Степанида Ивановна

Басманово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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