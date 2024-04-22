Стрельцов Архип
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Стрельцов Иван Петрович
Мать: Стрельцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Стрельцов Савва
Мать ребёнка: Стрельцова Варвара Сидорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Архиповна
Мать ребёнка: Стрельцова Варвара Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно