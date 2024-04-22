Стрельцов Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцов Архип

Место рождения

Таврическое

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Стрельцов Иван Петрович

Мать: Стрельцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Стрельцов Савва

Мать ребёнка: Стрельцова Варвара Сидорова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Архиповна

Мать ребёнка: Стрельцова Варвара Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Варвара Сидорова

Смерть
Неизвестно
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