Боженова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Боженов Павел Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Боженов Павел Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно