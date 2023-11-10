Боженова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Боженов Павел Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Боженов Павел Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Павел Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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