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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иван Евстигнеев

Мать: Елена Семенова

Смерть
Неизвестно
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