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Лискачев Павел Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Лискачев Василий Васильевич

Мать: Лискачева Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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