Шимов Пантелеймон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1930
Дочь: Воронина Нина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна
Усть-Лозвинская, Гаринская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1943
Дочь: Степанова Зоя Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Мария Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шимов Сергей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шимов Геннадий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шимова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно