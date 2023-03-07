Шимов Пантелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимов Пантелеймон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1930

Дочь: Воронина Нина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Усть-Лозвинская, Гаринская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1943

Дочь: Степанова Зоя Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Мария Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шимов Сергей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шимов Геннадий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Шимова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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