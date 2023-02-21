Поздняя (Керницкая) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Керницкая) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.?

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.2018

Сын: Поздний Владислав Александрович

Отец ребёнка: Поздний Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.2020

Дочь: Поздняя София Александровна

Отец ребёнка: Поздний Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Александр Михайлович

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