Поздняя (Керницкая) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.2018
Сын: Поздний Владислав Александрович
Отец ребёнка: Поздний Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.2020
Дочь: Поздняя София Александровна
Отец ребёнка: Поздний Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно