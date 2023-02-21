Грезов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезов Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грезов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Грезов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Настасья Ильинична

Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Грезов Георгий Егорович

Мать ребёнка: Настасья Ильинична

Рождение ребёнка
1914

Сын: Грезов Борис Егорович

Мать ребёнка: Настасья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Иван Егорович

Мать ребёнка: Настасья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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