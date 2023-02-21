Грезов Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Настасья Ильинична
Рождение ребёнка
12.05.1912
Мать ребёнка: Настасья Ильинична
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Настасья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Иван Егорович
Мать ребёнка: Настасья Ильинична
Смерть
Неизвестно