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Оводов Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Куц Маргарита Витальевна

Мать ребёнка: Оводова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Оводов Константин Витальевич

Мать ребёнка: Оводова Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оводова Лидия Павловна

Смерть
2010