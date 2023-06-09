Оводов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Куц Маргарита Витальевна
Мать ребёнка: Оводова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Оводов Константин Витальевич
Мать ребёнка: Оводова Лидия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оводова Лидия Павловна
Смерть
2010