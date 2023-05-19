Мартьянов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Елизавета Акимовна
Рождение ребёнка
01.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Елизавета Акимовна
Военная служба
С 1942 по 1943
Воинское звание: Рядовой
Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести