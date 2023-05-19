Мартьянов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Василий Михайлович

Мартьянов Василий Михайлович

Место рождения

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мартьянов Михаил Евграфович

Мать: Мартьянова Пелагея Ионовна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1934

Жена: Мартьянова Елизавета Акимовна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова Елизавета Акимовна

Рождение ребёнка
01.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова Елизавета Акимовна

Военная служба
С 1942 по 1943
Воинское звание: Рядовой
Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести