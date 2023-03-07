Романюк Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1062
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1062
Отец: Романюк Евгений Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1997
Дочь: Романюк Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1999
Дочь: Романюк Дарья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности