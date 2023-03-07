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Романюк Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1062

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1062

Отец: Романюк Евгений Александрович

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1997

Дочь: Романюк Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1999

Дочь: Романюк Дарья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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