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Зырянова Пелагея

Место рождения

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Ефим Кузьмич

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зырянова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Зырянов Ефим Кузьмич

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зырянова Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Зырянов Ефим Кузьмич

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Зырянов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Зырянов Ефим Кузьмич

Порозиха, Рубцовский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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