Зырянова Пелагея
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зырянов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зырянова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Зырянов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зырянова Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Зырянов Ефим Кузьмич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Зырянов Ефим Кузьмич
Смерть
Неизвестно