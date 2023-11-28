Цхай Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1946
Отец: Цхай Алексей Иннокентьевич
Мать: Цхай Анна Дмитриевна
Бракосочетание
14.07.1978
Рождение ребёнка
19.08.1979
Сын: Цхай Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Цхай Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
25.10.1986
Сын: Цхай Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Цхай Татьяна Александровна