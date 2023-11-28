Цхай Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1946

Отец: Цхай Алексей Иннокентьевич

Мать: Цхай Анна Дмитриевна

Бракосочетание
14.07.1978

Жена: Цхай Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
19.08.1979

Сын: Цхай Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Цхай Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1986

Сын: Цхай Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Цхай Татьяна Александровна

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