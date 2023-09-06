Питомец Емельян
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Кардаш Анастасия Тихоновна1897 г.р.
Дети
Питомец Надежда Емельяновна1925 г.р.
Питомец Дора Емельяновна1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Питомец Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: Кардаш Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Питомец Дора Емельяновна
Мать ребёнка: Кардаш Анастасия Тихоновна
Смерть
Неизвестно