Питомец Емельян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Питомец Емельян

Автор
ИС
Смирнова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Кардаш Анастасия Тихоновна1897 г.р.
Дети
Питомец Надежда Емельяновна1925 г.р.
Питомец Дора Емельяновна1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кардаш Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Питомец Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: Кардаш Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Питомец Дора Емельяновна

Мать ребёнка: Кардаш Анастасия Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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