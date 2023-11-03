Галкина Екатерина Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина Екатерина Прокопьева

Галкина Екатерина Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: ?? Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1771

Муж: Галкин Трофим Осипов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Галкин Иван Трофимов

Отец ребёнка: Галкин Трофим Осипов

Рождение ребёнка
16.12.1774

Дочь: Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Галкин Трофим Осипов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
крест дочь Ирина Друговых
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close