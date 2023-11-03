Галкина Екатерина Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: ?? Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1771
Муж: Галкин Трофим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Галкин Иван Трофимов
Отец ребёнка: Галкин Трофим Осипов
Рождение ребёнка
16.12.1774
Дочь: Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Галкин Трофим Осипов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
крест дочь Ирина Друговых
Смерть
Неизвестно