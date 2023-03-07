Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.10.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1965
Дочь: Шамина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Самсонов Владимир Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсонов Владимир Васильевич
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно