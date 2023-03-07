Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Смирнова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Федоровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

16.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1965

Дочь: Шамина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Самсонов Владимир Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсонов Владимир Васильевич

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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